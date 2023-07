Person kritisk skadd etter hendelse på hotell i Bergen

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 15.50.

– Personen er brakt til sykehus med kritiske skader, sier politioverbetjent Tore-Andre Brakstad i Vest politidistrikt i en pressemelding.

En mann ble pågrepet på stedet, opplyser Brakstad videre.

– Politiet er i en innledende etterforskningsfase og behandler dette som en straffbar handling, sier han.

– Foreløpig er vi veldig tidlig i etterforskningen. Vil ikke si noe mer enn at dette er en mann, og at han er siktet for kroppsskade, sier jourhavende politiadvokat Arne Fjeldstad til Bergensavisen.