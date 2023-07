Ny måling: Høyre størst i hele Oslo

Oppslutningen i bydelene Alna, Grorud, Stovner, Bjerke og Søndre Nordstrand er på 28 prosent for Høyre og 24 prosent for Arbeiderpartiet, skriver avisen.

Både i valgene i 2011, 2015 og 2019 har Ap vært størst i disse bydelene.

I sentrum av byen har Høyre en oppslutning på 25 prosent mot Aps 19 prosent, mens fordelingen sør i byen er henholdsvis 40 prosent og 25 prosent. I de vestlige bydelene har Høyre ikke overraskende hele 54 prosent mot Aps mer beskjedne 17 prosent, vier målingen utført av Norstat.

Høyre er med andre ord det største partiet over hele byen.

Dette betyr likevel ikke at det nødvendigvis er duket for tronskifte i Oslo etter valget. Årsaken er at Høyres støttepartier gjør det dårligere enn Arbeiderpartiets, skriver avisen.

