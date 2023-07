Rødt-fylkeslag har tillit til Moxnes etter solbrilletyveriet

– Rødt Finnmark har valgt i fellesskap å ikke uttale seg i mediene rundt saken om Moxnes. Vi vil med dette gjøre det helt klart at vi har full tillit til Bjørnar Moxnes som partileder for Rødt, skriver de på Facebook søndag.

Dermed stiller de seg likt med flere av partitoppene som lørdag valgte å støtte partilederen, selv om mange mente at handlingen var dum.

Moxnes gikk lørdag ut og beklaget tyveriet av et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen i juni, og innrømmet at han ikke har vært åpen om hva som skjedde. Han sa også at det nå er opp til partiet å vurdere om han har tilliten som trengs for å fortsette som partileder.

De fleste fylkesledere har allerede uttrykt sin støtte til Moxnes. Rødt-lederen har mottatt et forelegg på 3000 kroner i saken.

[ Reagerer på hvordan Moxnes har informert partiet ]

[ Kommentar: Vi lot tvilen komme ham til gode. Så endret Moxnes forklaring ]