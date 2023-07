Fylkesleder i Rødt ber om internt hastemøte etter solbrilletyveriet til Moxnes

Det skjer etter at partilederen har endret forklaring i saken om solbrilletyveriet en rekke ganger.

– Jeg synes det naturlige nå er at landsstyret, som partiets øverste organ, drøfter og konkluderer i denne saken, sier fylkeslederen til NRK.

Mellom landsmøtene er landsstyret det høyeste organet i de politiske partiene.

Oldeide vil gjerne ha saken inn i partiets formelle organer.

– Det er jo bare landsstyret som kan gi et kvalifisert svar om tillit til partileder. Moxnes har uttalt at han vil lytte til partiets standpunkt når det gjelder tillit. Det er det bare landsstyret som kan svare på, sier fylkeslederen.

Moxnes gikk lørdag ut og beklaget tyveriet av et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen i juni, og innrømmet at han ikke har vært åpen om hva som skjedde. Han sa også at det nå er opp til partiet å vurdere om han har tilliten som trengs for å fortsette som partileder.

De fleste fylkesledere har allerede uttrykt sin støtte til Moxnes. Rødt-lederen har mottatt et forelegg på 3000 kroner i saken.

