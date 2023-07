Fridde på Springsteens scene – fikk ja

Fremgangsmåten til den vordende ektemannen var original. Rett foran scenen på Voldsløkka holdt han opp en plakat der det sto beskjed til The Boss: «Hvis du gir henne munnspillet ditt, skal jeg fri», ifølge VG.

Springsteen lot seg ikke be to ganger, ga «the bride to be» munnspillet og hjalp de to opp, mens E Street Band slo over i «Here Comes the Bride».

Etter å ha gått ned på kne og fått sitt ja til brølet fra titusenvis av konsertgjengere, fikk de hver sin bamseklem av Springsteen før de gikk av scenen.

– Sorry girls, I’m already married, skal 73-åringen ha kvittert og sparket i gang konserten igjen.

