Børde jobbet i NRK fra 1969 til han gikk av med pensjon i 2007. Han var korrespondent i Buenos Aires fra 1984 til 1988, melder rikskringkasteren.

Han dekket også krigene i Afghanistan i 2001 og i Irak i 2003.

Haakon Børde døde på Diakonhjemmet sykehus i Oslo 1. juli etter et kort tids sykeleie. Han etterlater seg kone, to sønner og et barnebarn.