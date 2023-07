Moxnes møter pressen om solbrillesaken

Det skriver partiet i en pressemelding lørdag formiddag.

Fredag ble det kjent at Moxnes fikk et forelegg på 3000 kroner for å ha stjålet et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten og er jo veldig flaut, sa Moxnes til Romerikes Blad.

Flere av partikollegene til Rødt-lederen har lørdag sagt at de har tillit til partilederen.

Mimir Kristjansson sier at alle kan gjøre feil, også alvorlige feil.

– Men denne saken er først og fremst mellom Bjørnar og politiet, ikke Bjørnar og partiet. Innsatsen han har gjort for Rødt i en årrekke forsvinner ikke på grunn av en times dumskap på Gardermoen, skriver han.

