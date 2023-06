Yngve Hågensen bisatt: – Hans navn vil bli stående med gullskrift i fagbevegelsens historie

– Yngves historie er historien om en klassereise. Han var barnehjemsgutten som gikk til topps i arbeiderbevegelsen. Han var tillitsmannen som aldri mistet av syne det som var aller viktigst for arbeidsfolk, nemlig at arbeid for alle er jobb nummer en. Han var familiefaren som viet sitt liv til å kjempe for rettighetene for vanlige folk, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun talte under bisettelsen.

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen døde i Askim for to uker siden, etter kort tids sykeleie. Han ble 84 år gammel.

– Jeg vil begynne med å si takk til Harry og Kari-Helen: På vegne av hele norsk arbeiderbevegelse: Takk for at vi fikk låne faren deres, sa Følsvik henvendt til Hågensens to barn.

Minnetale for faren

Kari-Helen Hågensen Lilleaas holdt selv minnetale til sin far.

– Det føles rart i dag å skulle ta et siste farvel med deg. Den andre veggen i vår barndoms kjernefamilie er borte. Først mamma og nå deg. Nå skal livet gå videre uten deg, sa hun.

Hågensen regnes som en av de mest markante LO-lederne gjennom historien, og tilskrives blant annet æren for solidaritetsalternativet, avtalefestet pensjon (AFP) og den femte ferieuka.

– Hans navn vil bli stående med gullskrift i fagbevegelsens historie. Vi er evig takknemlige, sa Følsvik.

Fra barnehjem til LO-toppen

Seremonien ble forrettet av prest Pål Kristian Balstad. Han la vekt på Hågensens tidlige barndomsår, under vanskelige kår hjemme med brødrene hos mora i Vardø – før hun var nødt til å få plass til to av guttene på det lokale barnehjemmet. Da Finnmark ble bombet, ble de to brødrene tvunget ut på flukt.

– Det var mange brutale hendelser for en unggutt som Yngve. Men samtidig mange fortellinger om samhold, betydningen av fellesskap og solidaritet, som ble omtalt som livsviktig, sa presten med bakgrunn i Hågensens biografi «Gjør din plikt, krev din rett»,.

Hågensen ble født i Vardø 13. juli 1938. Han kom til Halden som 15-åring og ble etter hvert ansatt ved Saugbrugsforeningen.

I 1969 ble han ansatt som distriktssekretær i Møre og Romsdal, før han ble valgt som LO-sekretær på kongressen i 1977.

I 1989 erstattet han Leif Haraldseth som LO-leder, og ble sittende i vervet i tolv år fra 1989 til 2001. Der gjorde han seg bemerket som en sterk, uredd og ikke minst frittalende fagforeningsleder.

– Han var barnehjemsgutten som ble en av etterkrigstidens store ledere i vårt land, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han holdt sitt minneord om Hågensen.

Markant LO-leder

Også statsministeren framhevet Hågensens jobb for å etablere solidaritetsalternativet under de vanskelige økonomiske forholdene på starten av 1990-tallet. Da sørget moderate og koordinerte lønnskrav, kombinert med trygg økonomisk styring og tiltak for de som mistet jobben, samt bidrag fra arbeidsgiverne, for at landet kom seg ut av krisen i relativt god behold.

Samarbeidet fikk navnet solidaritetsalternativet. Det er senere tatt inn i det norske språket. Beviset henger i glass og ramme på LO-lederens kontor, i form av et brev fra Norsk språkråd.

– Mange vil sikkert føle medeierskap til det ordet og den kollektive fornuften som solidaritetsalternativet står for, men først og fremst kan både ordet og forståelsen knyttes til personen, tillitsmannen og det politiske mennesket Yngve Hågensen, sa Støre.

Stoltenberg og Glad

Blant gjestene som deltok under seremonien var tidligere LO-ledere og en rekke topper fra fagbevegelsen og politikken.

Blant dem Natos generalsekretær og tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg, statsminister Jonas Gahr Støre, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, de tidligere LO-lederne Gerd Liva Valla og Roar Flåthen samt «erkerivalen» og tidligere NHO-sjef Karl Glad.

– For meg som ble kjent med Yngve i de senere år, opplevde han som en kamerat som tok kontakt når det buttet imot, og som var overraskende varm, forståelsesfull og oppmuntrende, sa Støre.

