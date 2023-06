Varmen førte til isrekord for Diplom-Is i juni

– Vi vet at nordmenn elsker is i varmen, og ukene som har vært ga virkelig utslag på salgstallene. Vi har aldri sett en bedre juni-måned, sier direktør for strategi og kommunikasjon Mari Ellestad i Diplom-Is i en pressemelding.

Det er blant annet kategorien småis som har solgt godt i varmen. Ellestad trekker blant annet fram isen Sitting Original som en driver til det gode salget.

– Sitting er den klart mest solgte småisen i dagligvare, kiosk og bensinstasjoner om man ser markedet under ett. I snitt har det gått over 10.000 Sitting ut av disk daglig siden isen gjorde sitt comeback i vår. Allerede ved inngangen til juni hadde vi solgt det vi trodde kom til å være årsvolumet, opplyser hun.

[ Jeg vet hva min eksmann har gjort, men jeg kommer aldri til å forstå ]