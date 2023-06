Regjeringen utsetter havvindfrist

Årsaken til utsettelsen er at det har tatt lenger tid enn forutsatt å utarbeide differansekontrakten som skal inngås for å utløse havvindutbyggingene, skriver regjeringen i brevet, ifølge E24.

Dermed vil sentral informasjon om konkurransen ikke være ferdigstilt innen søknadsfristen har utløpt, påpeker regjeringen.

Fornybar Norge ba om at fristen ble utsatt med seks til åtte uker og begrunnet det med at det kunne bidra til bredere konkurranse og sikre aktørmangfold.

Olje- og energidepartementet kunngjorde i slutten av mars at fristen for å søke prekvalifisering skulle settes til 4. august 2023. Den nye fristen er satt til 1. september.

– Vi er glade for at departementet har lyttet til næringen. Dette gjør at flere aktører får mulighet til å delta i den første store havvindkonkurransen på norsk sokkel, sier administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge.

[ La ut falsk oppropsliste i håndhilse-saken i sosiale medier ]

[ – Frogner er full av folk med lav utdanning og høy inntekt (+) ]