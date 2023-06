Osloskolen inviterer til dialogmøte etter håndhilsingssak

– I osloskolen har vi en mangfoldig elevgruppe, og vi skal være gode på å skape inkluderende fellesskap på våre skoler. I det arbeidet oppstår det dilemmaer som vi ønsker å drøfte med sentrale organisasjoner og stemmer på feltet, sier Marianne Mette Stenberg, divisjonsdirektør i osloskolen i en pressemelding.

Stenberg har ansvar for kompetanseutvikling, elevrettigheter og PPT i Utdanningsetaten.

Møtet skal holdes 6. september, opplyser Oslo kommune til Avisa Oslo.

Mange aktører invitert

– Målet vårt er å høre ulike perspektiver og å få innspill til osloskolens arbeid med å bygge et inkluderende fellesskap, sier Stenberg.

Disse aktørene er invitert til møte, som vil finne sted i september: Antirasistisk Senter, Organisasjonen LIM – Likestilling, integrering, mangfold, Minotenk, Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Claudia Lenz, Julia Orupabo, Hawa Abshir Muuse, mobbeombud Henrik Raustøl, Kommunalt foreldreutvalg (KFU), Elevorganisasjonen i Oslo. Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Fagforbundet.

Hendelse på vitnemålsseremoni

Møtet blir arrangert etter at en video gikk viralt for noen uker tilbake, og som videre skapte debatt. Videoen viser en elev som ikke ønsker å håndhilse på rektor under en vitnemålsutdeling for 10. klasse på en skole i hovedstaden.

I videoen kommer det videre fram at rektoren roper til forsamlingen: «Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge» og «Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers lykkes dere ikke i Norge».

[ Jeg vet hva min eksmann har gjort, men jeg kommer aldri til å forstå ]