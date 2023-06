Medietilsynet: Halvparten av norske foreldre bruker ikke foreldrekontroll

– Foreldre bør derfor sette seg inn i hvordan de kan aktivere denne type innstillinger på nettbrettet, PC-en eller mobilen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Når barna er små, kan ulike former for foreldrekontroll bidra til å hindre at de utsettes for innhold som kan være skadelig.

I undersøkelsen kommer det også fram at norske barn er tidlig på nett. Litt under halvparten av 1–5-åringene har tilgang til nettbrett, og tilgangen øker med alderen. 13 prosent av 1-åringene har tilgang til nettbrett, mot 65 prosent av 4–5-åringene, viser Medietilsynets undersøkelse.

Den mest populære strømmetjenesten er NRK Super, som brukes av 65 prosent av alle norske 1-5-åringer.

– For såpass små barn kan det være vanskelig å formidle dersom de kommer over innhold som gjør dem redde eller usikre. Derfor er det bra at en så stor andel bruker en redaktørstyrt kanal, som er pålagt å kvalitetssikre innholdet etter norske regler og krav, sier Velsand.

[ – Gir meg assosiasjoner til karikaturstriden ]