Høyesterett opphever frifinnelsen av dronetiltalte Andrey Yakunin

– Lagmannsrettens og tingrettens frifinnende dommer blir med Høyesteretts dom opphevet. Tingretten må ved sin videre behandling vurdere øvrige frifinnelsesgrunnlag anført av den tiltalte, skriver Høyesterett i avgjørelsen fredag, ifølge TV 2.

Yakunin ble først frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett, før han senere også ble frifunnet i Hålogaland lagmannsrett.

Den britisk-russiske forretningsmannen var tiltalt for å ha fløyet drone over Svalbard i august og september i fjor under en seilas med båten Firebird.

Han satt nesten to måneder i varetekt etter at han ble pågrepet. Sanksjonsreglene forbyr russere å fly i Norge. Lagmannsretten mente imidlertid at sanksjonsforskriften ikke innebærer et forbud mot bruk av hobbydroner til fritidsformål, og at regjeringen i Yakunins tilfelle hadde gått ut over de fullmakter de har fått fra Stortinget.

Dommen fra Høyesterett er avsagt med dissens. To av dommere tok ikke stilling til om dronene måtte anses som luftfartøyer, men kom til at det uansett gjelder et vilkår om registrering.

