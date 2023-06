Fem lovbrudd om kjønnsbalanse i Nærings- og fiskeridepartementet

Alle råd og utvalg i offentlig sektor har krav om kjønnsbalanse. Dette bryter Nærings- og fiskeridepartementet, skriver NRK.

– Av de fem feilene er to av dem under den forrige regjeringen, to har skjedd administrativt under denne regjeringen, og én har vært på mitt bord, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han understreker at han har ansvaret i alle sakene.

– Det er overraskende og skuffende, og departementet har helt klart en jobb å gjøre når det gjelder likestilling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon om saken.

Tidligere fredag skrev NRK at alle sju medlemmene i Rådet for bygg- og anleggsberedskap er menn. Det til tross for at regjeringen har innført krav om at alle større aksjeselskap fra nyttår må ha 40 prosent kvinner i styrene sine.

Regelen er at hvert kjønn skal være representert med minst tre medlemmer dersom det offentlige utvalget har seks til åtte medlemmer.

– Så har de da klart av en eller annen merkelig grunn å ende opp med sju menn, sier Thon.

Det er mulig å søke om unntak fra kvinnekravet, men det har ikke departementet gjort.

– Når vi nå har undersøkt nærmere, viser det seg at søknaden om dispensasjon ved en feil ikke ble sendt inn, skriver statssekretær Halvard Ingebrigsten (Ap) til NRK.

