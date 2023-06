Aktor i politivoldssaken: – Bruken av makt kunne ikke ha vært mer unødvendig

– Det gikk tre sekunder fra Lia sto ansikt til ansikt med Simensen, til de befant seg på bakken. Det var ikke en nødvendig og forholdsmessig bruk av makt. Faktisk kunne ikke maktbruken ha vært mer unødvendig, sier aktor Marit Oliver Storeng i sin sluttprosedyre i saken om politivold på Kongsberg.

Aktoren mener at maktbruken den tiltalte politimannen tydde til da han valgte å legge Kevin Winnes Simensen ned i bakken etter at Simensen rev hånden til seg da politimannen tok tak i den, var helt feilslått med tanke på at politimannens formål var å snakke med ham.

– Hvorfor havnet Simensen på bakken? For Spesialenheten er det helt uforståelig, sier Storeng.

Hun viser til at politi og dørvakter må forholde seg til fulle folk på byen hver helg, og at det i dette tilfellet var fire politifolk på stedet som skulle snakke med Simensen, vennen hans og dørvakta som sa at han hadde blitt truet av Simensen.

– Det var et helt ordinært politioppdrag, sier Storeng.

Om slagene som fulgte etter nedleggelsen, sier aktoren:

– At Simensen gjorde mer motstand enn ventet, gjorde ham ikke farlig.

[ Jeg vet hva min eksmann har gjort, men jeg kommer aldri til å forstå ]