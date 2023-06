Aktor ber om 60 dagers fengsel for voldstiltalt politimann

– Vi kan ikke ha et politi som umiddelbart legger folk ned i bakken for å legge på håndjern ved den minste motstand, sier aktor Marit Oliver Storeng i sin sluttprosedyre i Buskerud tingrett fredag.

Der ba hun om at retten dømmer politimannen til 60 dagers ubetinget fengsel.

Politimannen i 30-årene er tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han natt til 30. oktober i fjor slo Kevin Winness Simensen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong. Han slo også Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

Nekter straffskyld

Hendelsen skjedde på en Esso-stasjon i Kongsberg.

Politibetjenten nekter straffskyld, men har erkjent å ha utført volden som er beskrevet i tiltalen. Han sa selv i sin forklaring at han slo fordi han var redd for at de fornærmede ville skade ham og kollegaene.

I sin sluttprosedyre sa Storeng at Spesialenheten mener at straffenivået for en sivil i tilsvarende sak skulle ha ligget på 120 dagers ubetinget fengsel. Det at han utøvde volden som politi, som i utgangspunktet har lov til å bruke vold i enkelte situasjoner, gjør at han må straffes noe mildere enn sivile.

Kan miste jobben

Hun mener også at det at politimannen, som nå er suspendert, men har fått varsel om at han trolig vil miste jobben om han blir dømt, må tillegges formildende vekt.

Samtidig påpekte hun at det finnes lite sammenlignbar rettspraksis i denne saken som kan gi veiledning for en straffutmåling.

