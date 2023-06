To personer tiltalt etter motorshow-ulykken på Bjerke i Oslo i fjor

De er begge tiltalt for å uaktsomt ha voldt skade på en annens kropp eller helse, skriver NRK.

Det var 24. april i fjor at det ble arrangert et motorshow på Bjerke i Oslo. Under showet rygget to biler. Da de skulle svinge, havnet den ene bilen inn i tribunen.

Sju personer ble kjørt til legevakt eller sykehus etter ulykken.

En 39 år gammel kvinne som satt på tribunen sammen med sønnen sin, fikk store skader i begge beina. Hun forteller til NRK at det er påvist nerveskade i det venstre beinet. Sønnen fikk kun et blåmerke på låret.

De to tiltalte mener at de ikke har gjort noe straffbart, men synes det er tragisk at folk ble skadd i ulykken, skriver NRK.

