Støre: Habilitetsproblemer er ikke noe spesielt Ap-problem

– Som jeg har sagt de siste to ukene så kan det være et vanskelig spørsmål å vite om en er inhabil med tanke på en personen. Hvis du ikke har en klar oppfatning av det, kan du få råd i departementet, og du kan søke råd hos lovavdelingen, sier Støre.

Bakgrunnen for svaret var et spørsmål reist av NRK under regjeringens oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Da måtte Støre svare på hvorfor dette med habilitet var så vanskelig for Arbeiderpartiet.

– Når det er avklart at du er inhabil, så er det egentlig veldig enkelt. For da skal du ikke delta i planlegging, rekruttering, ansettelser eller lignende. Jeg tror ikke det er spesielt vanskelig for noen i et parti. Jeg tror det er en utfordring alle som styrer både i stat og kommuner møter. Det som har skjedd de siste to ukene er en påminnelse om at vi må ta det på løpende alvor, samt ha høy bevissthet på det. Det har vi i regjeringen, sier Støre.

[ – Vi må gå igjennom det nye trusselbildet ]