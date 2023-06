Sakkyndig vitne i Kongsberg-saken: – Politiet var i en farlig situasjon

– Jeg har sett videoen sikkert 200 ganger, sier Arne Guddal i Buskerud tingrett.

Guddal, som jobber som innsatsleder i Sørøst politidistrikt og lærer blant annet i pågripelsesteknikk på Politihøgskolen, var torsdag kalt inn som sakkyndig vitne av forsvarerne til politimannen som er tiltalt for vold mot to personer i Kongsberg 30. oktober i fjor.

Han sier at overvåkingsvideoen av hendelsen på Esso-stasjonen viser at den tiltalte kommer rolig mot fornærmede Simensen, og at han ikke virket stresset da han forsøkte å bryte inn i situasjonen som hadde oppstått ved å ta Simensen i armen.

– Slik jeg ser det gjør han lurt i å skille partene. Det var litt dårlig stemning og han så ut til å ville høre Simensen sin versjon av saken, sier Guddal.

Videoen ble tidligere i vår offentliggjort i Dagbladet, noe som førte til at saken fikk mye oppmerksomhet.

Subjektiv situasjonsforståelse

Han påpeker at det var da Simensen trakk seg vekk og havnet på magen at tiltalte begynte å slå.

– Opplever du at du er i en farlig situasjon, og er redd for at vedkommende skal skade deg eller andre, så er det en subjektiv situasjonsforståelse. Det er han som eier den forståelsen og må handle ut ifra det, sier Guddal.

– Jeg vurderer det som at Simensen har en mulighet for å avstå fra motstand mot politiet, sier han.

– Står i farlige situasjoner

Flere av Simensens kamerater og andre som var på stedet, reagerte etter at politimannen begynte å slå og situasjonen ble kaotisk.

– Min vurdering er at polititjenestemennene faktisk står i farlige situasjoner der, sier Guddal.

Han sier at videoen viser at politiet ikke hadde kontroll på stedet, og påpeker også at flere av politifolkene var nyutdannet eller hadde lite operativ erfaring, men at tiltalte var den som hadde mest trening av dem som var der.

– Jeg ser hvordan han løfter blikket, viser en operativ kapasitet og gjør villede tjenestehandlinger, sier han.

– Kommer i brutale situasjoner

Guddal understreker at politiet av og til kommer i situasjoner som kan virke brutale.

– Vi kommer innimellom i situasjoner hvor vi med ulik metodikk må gjøre tjenestehandlinger som fremstår som brutale, og er brutale, for utenforstående. Det er en del av jobben som operativ tjenesteperson, sier han.

Guddal mener at man må legge vekt på hvordan tiltalte har opplevd situasjonen.

– Man kan ikke basere et hendelsesforløp ut ifra en video. Det er akkurat det som er så farlig, sier han.

