Oslo kommune opphever det ekstraordinære forbudet mot ild

Etaten skriver at beslutningen er en følge av nedbøren som har falt den siste uka, i kombinasjon med fremtidige værprognoser og redusert skogbrannfare.

– Det ekstraordinære forbudet mot bruk av ild oppheves med virkning fra torsdag 29. juni klokka 12. Det betyr at vi nå går tilbake til det generelle bålforbudet som gjelder i perioden 15. april til 15. september, skriver etaten i en pressemelding.

Det generelle bålforbudet, som nå er gjeldende, innebærer blant annet at man kan benytte seg av tilrettelagte grill- og bålplasser i regi av Oslo kommune. I tillegg kan man benytte bålpanne og utepeiser i egen hage, eller der hvor det er tilrettelagt for dette i fellesarealer i sameier og borettslag.

Samtidig advarer brannvesenet om å benytte grill eller åpen ild dersom man er i tvil om det er trygt, samt å tenne bål på andre steder enn tilrettelagte bålplasser.

I likhet med Oslo kommunes avgjørelse, opplyser også Øst 110-sentral på Twitter at det ekstraordinære forbudet mot ild oppheves. Sentralen opplyser at brannsjefene i distriktet har hatt jevnlig kontakt og møter i perioden med ekstraordinært forbud.

– Til tross for at det er lokale forskjeller, var konklusjonen fra samtlige brannvesen at det ekstraordinære forbudet ikke videreføres når de lokale forskriftene som regulerer dette utløper i dag, heter det.

Om situasjonen endrer seg vesentlig i tiden fremover, og nedbøren som er varslet ikke kommer, vil brannvesen i vårt distrikt på kort varsel kunne gjeninnføre ekstraordinære forbud, opplyser de videre.

[ De skjønte at å kalle dette for rasisme, var å gå litt for langt. Altfor langt ]