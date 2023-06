Greenpeace og Natur og Ungdom går til nytt klimasøksmål mot staten

Nylig har regjeringen godkjent planer for utbygging og drift av de nye feltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen. Miljøorganisasjonene mener dette bryter med krav fra Høyesterett fra sist de saksøkte staten, melder NRK.

– Regjeringen trosser klimavitenskapen og vår egen Høyesterett når den tillater nye oljefelt uten å utrede om disse er forenlige med et levelig miljø, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge til kanalen.

Ble frikjent i 2020

I søksmålet i 2020 ble staten frikjent på alle punkter i Høyesterett. Retten mente enstemmig at tildelingen av oljelisenser i Barentshavet i 2016 verken var brudd på Grunnlovens miljøparagraf eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), slik saksøkerne hevdet.

Retten mente at det først og fremst er hvis staten ikke setter i verk klimatiltak, paragrafen kan brukes. Dommerne viste blant annet til at staten har satt i verk en rekke klimatiltak, og satt seg mål for å få ned utslippene.

Men ifølge miljøorganisasjonene brakte dommen med seg gjennomslag om at staten ikke bare har rett, men også plikt til å nekte nye oljefelt av hensyn til klima og miljø, og at staten plikter å utrede de globale klimavirkningen av nye oljefelt før disse godkjennes. Organisasjonene bygger sin tolkning på en utredning av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Strider ikke med Grunnloven

På sin side mener statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet at godkjenningene som er gitt., ikke strider med Grunnloven.

– Samtidig er det miljøorganisasjonenes rett å prøve dette for retten. Regjeringen har gjort et grundig arbeid for å følge opp Høyesteretts dom. Stortinget har ved flere anledninger sluttet seg til regjeringens tilnærming, både generelt gjennom behandlingen av tilleggsmeldingen til energimeldingen og spesifikt ved behandlingen av utbyggingsplanen for Yggdrasil, sier Bjelland Eriksen til NTB og legger til:

– Energi fra Norge har som følge av Russlands invasjon i Ukraina, og påfølgende redusert eksport av olje og gass til Europa, blitt kontinentets viktigste kilde til energi. Tillatelsene vi nå har gitt, legger til rette for at Europa har tilgang på energi fra sikre kilder også fremover, sier han.

I forbindelse med søksmålet mener SV at regjeringen må stille oljeprosjektene som omfattes av det nye klimasøksmålet i bero, inntil rettsapparatet har sagt sitt.

– Regjeringen må nå stanse utbyggingen av de oljefeltene som miljøbevegelsen har tatt inn for rettsapparatet. Vi kan ikke risikerer at utbyggingene er gjort, samtidig med at man kan få en dom i rettsapparatet som sier at beslutningsgrunnlaget var for dårlig, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til NTB.

