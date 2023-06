– Vår vurdering er at aspartam er trygt i de mengdene vi får i oss i Norge, basert på tidligere vurderinger, sier Trine Husøy i FHI i VG.

Aspartam finnes blant annet i ulike typer sukkerfri brus og tyggegummi.

To kilder ved kjennskap til prosessen opplyser til nyhetsbyrået Reuters at WHOs kreftforskningsavdeling vil stemple aspartam som mulig kreftfremkallende for mennesker i juli.