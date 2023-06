Erna Solberg vil ikke lukke døren for Industri- og næringspartiet

Det ferske Industri- og næringspartiet (INP) kan bli en joker i høstens kommunevalg. Partiet ligger på vippen i Oslo og rykker kraftig fram både i Bergen og Stavanger. I oljehovedstaden er INP inne med to mandater og kan avgjøre om det blir blått eller rødt styre.

Høyre-leder Erna Solberg vil ikke avvise et mulig samarbeid med den kontroversielle nykommeren.

– Det kommer ikke til å være ja eller nei til noen partier. Vi har samarbeid som går over nesten hele det politiske spekteret, sa Solberg på Høyres sommerpressekonferanse onsdag.

Hun understreker at Høyre i utgangspunktet vil søke samarbeid med de borgerlige partiene.

– Så vet vi utmerket godt at i lokalpolitikken har vi de rareste allianser.

Unge Høyre rykket ut

Det vakte oppsikt da Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe, stilte seg positiv til et samarbeid INP i et intervju med Aftenposten nylig.

Unge Høyre reagerte kraftig, og Lindboe måtte senere presisere at det er uaktuelt å samarbeide med partiet om en politisk plattform.

Solberg er ikke like kategorisk. Hun fastslår at Høyre er uenig med INP i rikspolitikken, men at det er vanskeligere å vite hva partiet står for lokalt.

– Min opplevelse er at INP i liten grad har saker vi definerer som lokale, i hvert fall av det de snakker om. Det betyr at man må utforske mulighetene og spørsmålene lokalt, om hva man egentlig vil gjøre i den lokale kommunen og se om man kan ha en samarbeidsplattform basert på det, sier Solberg.

[ Under 80 dager til valget: Borgerlig flertall i Oslo ]

Større enn MDG

INP definerer seg som et sentrumsparti og har ikke ønsket å velge side før valget, men har tonet flagg i en rekke viktige saker.

Partiet sier nei til vindkraft både på land og til havs og stiller seg tvilende til om klimaendringene faktisk er menneskeskapte. INP vil som eneste norske parti melde Norge ut av Parisavtalen, og vil også si opp EØS-avtalen.

På de siste meningsmålingene i juni får INP en oppslutning på mellom 3,2 og 3,8 prosent. Det ville ha gitt partiet én representant på Stortinget. På enkelte målinger er partiet allerede større enn MDG.

[ Oppgavene står i kø for den nye kulturministeren ]

Reiser rundt

Også Høyre flyr høyt på meningsmålingene for tiden. I snitt får partiet en oppslutning på 30,3 prosent på målingene for de fem siste ukene, viser en oversikt fra Poll of polls.

Solberg er tydelig på hva hun mener er vinneroppskriften:

– Vi skal gjøre det vi gjør hele tiden. Vi er rundt og reiser og snakker om politikk, om hverdagen til folk og om de sakene som betyr noe. Det tror jeg er det viktigste.

– Vi kommer til å gå til valg på å få gjort ting med saksbehandlingstiden i kommunene, effektivisere, bidra til å holde avgifter og gebyrer nede, løfte skolen, bidra til en eldreomsorg som både har mer aktivitet og som lager et mer aldersvennlig samfunn, lover Høyre-lederen.

[ Disse kan ta over etter Putin: – Putins rivaler ser trolig allerede mot tronen ]