Byrådet i Oslo vil samle danskebåten og Kiel-fergen på Vippetangen

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle tre områdene, sier næringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap). Hun er politisk ansvarlig for Oslo havn til NRK.

I dag seiler Kiel-ferja til Color Line fra Hjortnes utenfor Filipstad. Danskebåt-terminalen til DFDS ligger på Vippetangen. Samtidig planlegger Oslo en ny bydel på Filipstad, og det har lenge vært klart at Filipstads dager som ferjehavn er talte. Så langt har det stått mellom to steder når det gjelder ny felles terminal for båtene, nemlig Vippetangen og Kongshavn. Nå har byrådet talt, og utenlandsferjene bør samles på Vippetangen, mener de.

Det frigir enda mer areal på Filipstad til byutvikling. Samtidig vil Kongshavn bli bevart som godshavn.

Plan- og bygningsetaten i Oslo har i utgangspunktet hatt Kongshavn som førstevalg. Det ville frigjort både Filipstad og hele Vippetangen til byutvikling. Oslo Havn har derimot satt seg på bakbeina. De vil ha mer godstrafikk over fra vei til sjø. Å miste Kongshavn til ferjer ville vært til hinder for det, ifølge havna.

Oslo bystyre har samtidig siste ord i saken. Hvis de er enige med byrådet, starter planleggingen av nye Vippetangen i detalj.

