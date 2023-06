Barnevernet i Bergen mangler fortsatt avsender i 20 bekymringsmeldinger

– Kanskje det er et barn der ute som trenger hjelp som ikke vi vet om. Det er det verste å tenke på, sier etatsdirektør Rønnaug Frøiland i Bergen kommune til Bergens Tidende.

I juni oppdaget kommunen at 21 bekymringsmeldinger som var sendt til barnevernet, ikke hadde kommet fram. Årsaken var en feil i IT-løsningene som barnevernet i 242 kommuner bruker.

Feilen, som har eksistert siden 2020, gjorde at enkelte meldinger ikke ble registrert. Opp mot 67 bekymringsmeldinger i 23 kommuner kan ha gått tapt, ifølge Visma som står for IT-løsningen.

Til sammen 19 av meldingene i Bergen kom fra offentlige aktører, ifølge Frøiland.

Kommunen har sendt tekstmelding til over 3000 kommuneansatte, samt fastleger, tannleger, private psykologer og andre etater for å høre om de kan ha sendt meldinger de ikke har fått tilbakemelding på, opplyser etatsdirektøren.

Hun forteller at andre meldere har tatt kontakt med kommunen for å forsikre seg om at bekymringsmeldingen har kommet fram.

– Det er noe vi setter pris på. For oss er det viktig at flere tar kontakt enn for få. Vi håper virkelig at vi finner avsenderne av de tapte meldingene, sier etatsdirektør Rønnaug Frøiland.

(©NTB)