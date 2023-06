Vestre skroter dagligvareforslag – varsler ny høringsrunde

– Vi har gjennomført høringen som Stortinget ba oss om, hvor vi har fått sprikende svar. Jeg opplever at det var ganske mange motforestillinger mot begge forslagene. I tillegg er vi usikre på det EØS-rettslige handlingsrommet. Derfor kan vi ikke forhaste oss og gjennomføre noe som i verste fall gjør situasjonen verre, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til E24.

Vestres foreslåtte forskrift mot usaklig prisdiskriminering har vært det av regjeringens mange dagligvareforslag som aktørene har vært mest spent på. Formålet er å regulere forhandlingene mellom dagligvarekjedene og -leverandørene på en måte som bedrer konkurransen i bransjen.

Nå skrotes de to forslagene. Vestre vil etter sommeren legge fram nye modeller, som igjen skal sendes på høring.

– Det vil ta noe mer tid, men på den andre siden synes jeg ikke vi bør gamble med folks matvarepriser, sier Vestre.

[ Pause i samtalene om nye pensjonsregler for 200.000 arbeidstakere ]

Skulle konkludere før sommeren

Det var i oktober i fjor at regjeringen sendte på høring to forslag til hvordan usaklig prisdiskriminering i verdikjeden for dagligvarer kan forbys.

– Det finnes ikke én løsning på konkurranseutfordringene i dagligvarebransjen. Derfor ser vi på dette fra ulike sider. Det er summen av tiltakene som på sikt kan gi bedre konkurranse, lavere priser og bredere utvalg, sier Vestre i en pressemelding.

Planen var opprinnelig at regjeringen skulle konkludere før sommeren, men det vil nå brukes mer tid på å vurdere effektene av et eventuelt forbud mot forskjeller i innkjøpspriser i dagligvarebransjen.

– Jeg er veldig utålmodig, men før vi konkluderer må vi gjøre et skikkelig arbeid for å finne ut hvilke tiltak som faktisk virker. Hvis ikke kan vi risikere å svekke konkurransen. Da går matvareprisene opp og ikke ned. Det er det motsatte av hva vi vil, sier næringsministeren.

[ Eksperter tror ikke det blir matpris-byks 1. juli likevel ]

Skuffet over avgjørelsen

Reitan Retail, som omfatter butikkene til Rema 1000, Narvesen og 7 Eleven, er på sin side skuffet over næringsministeren sin avgjørelse.

– Nå må vi samle oss, og se på hvilke andre muligheter det er for å nå målet, nemlig at usaklig forskjellsbehandling må komme til opphør. Situasjonen i norsk dagligvare har fått utvikle seg uten noen korrektiver fra myndighetene i mange år. Denne gangen trodde vi at regjeringen ville gjøre noe som virket. Det hjelper ikke med nye høringer og utredninger. Nå må det handling til, sier leder Kårstein Eidem Løvaas for næringspolitikk i Reitan Retail til NTB.

[ Nesten to av tre tror at boligprisene er høyere om ett år ]

[ Flere trenger mathjelp: – Pappa, er vi fattige? ]