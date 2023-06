Nord-Norge er værvinneren, regn ventet i sør

– Det er veldig fine dager i Nord-Norge nå. Landsdelen ser ut til å bli en vinner grovt sett, både i denne og i neste uke, sier meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun forteller at det til helgen kan komme over 20 grader flere steder i nord, og det er lav sannsynlighet for nedbør. Samtidig kan det komme noe lokal tåke og ettermiddagsbyger, særlig på kysten.

– Men tåken vil nok letne med sola, sier meteorologen.

Regn i sør, øst og vest

På Østlandet, i Sør-Norge og på Vestlandet er det ventet regn. Natt til fredag vil det komme en god del regn på Østlandet, særlig i Innlandet og opp mot Trøndelag.

Nedbøren er ventet å vare gjennom helgen, og vil ikke komme som byger, men som jevnt, mye regn.

– Det er ventet store mengder. Vannet vil nok trekke ned i jordlagene. Det er positivt for plantevekst, og er bra med tanke på skogbrannfaren og landbruket. Regnet er etterlengtet, hvis det kan være en trøst i ferietider, sier Valved.

Fallende temperaturer

Det er sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn for deler av Midt-Norge, fremgår det på yr.no. Det kan føre til lokalt kraftige regnbyger.

Valved opplyser at temperaturen vil gå noe ned i Bergen i helgen som følge av et lavtrykk fra vest, men det blir varmere igjen i neste uke. Byen vil mest sannsynlig få regnvær både i helgen og i neste uke.

– I Bergen peker denne fredagen seg ut som den beste dagen, sier meteorologen.

Temperaturene i Oslo-området ser også ut til å ville falle.

– Men det vil nok oppleves som varmt også i neste uke, med litt over 20 grader, sier hun.

Skogbrannfare

Det er for tiden pågående gult farevarsel for skogbrannfare i Finnmark, Møre og Romsdal og deler av Østlandet. Valved forteller at været i Nord-Norge kan gi stigende skogbrannfare i Finnmark.

– Det er grunn til å følge med på skogbrannfaren på Vestlandet og i Nord-Norge fremover. Generelt er det fortsatt økende fare for skogbrann, sier hun.

Om helgen i neste uke sier Valved at det er større sjanse for fint vær på Østlandet sammenlignet med i Nord-Norge og på Vestlandet. Og det er fortsatt håp om en fin uke i Nord-Norge også i neste uke.

