Mann tiltalt for drapsforsøk på lite barn

Selve drapsforsøket skal ha skjedd i april 2020, men først i november i fjor ble mannen pågrepet og varetektsfengslet.

Nå er tiltalen klar, og mannen er tiltalt for drapsforsøk og for å ha begått vold mot jenta, mens barnets mor er tiltalt for barnemishandling. Mishandlingen skal blant annet ha bestått av tvangsforing, dusjing i kaldt vann og klaps på kinnet, skriver Romerikes Blad.

Barnet overlevde som følge av livreddende førstehjelp på stedet av ambulansepersonell.

– Dette er en tragisk sak som har vært til stor belastning for barnet. Det har også vært en stor belastning for barnets far, som etter en langvarig kamp nå har omsorgen for barnet, sier barnets bistandsadvokat Ole Edward Hagen til VG.

Ingen av de to tiltalte erkjenner straffskyld.

Politiet ble tilkalt til en adresse på Nedre Romerike i 2019 etter mistanke om mishandling i nære relasjoner, men begynte å etterforske saken som drapsforsøk etter at statsadvokaten beordret nye etterforskningsskritt.

Mistanken ble vekket etter en sakkyndigrapport hvor det framgikk at det er «helt usannsynlig» og «praktisk umulig» at barnet skal ha fått papirbiten i halsen på egen hånd.

Politiet har også gjennomført hemmelig avlytting av en bil og en leilighet i forbindelse med etterforskningen.

Saken kommer opp for Nedre Romerike tingrett i november, og det er satt av åtte dager til rettsforhandlingene.

