Mann pågrepet i Oslo etter øksetrusler

Politiet bevæpnet seg og rykket ut med flere patruljer da meldingen om hendelsen ved Pilestredet kom i 16-tiden.

Mannen ble tatt på fersk gjerning da han forsøkte å stjele en sykkel, og kom deretter med trusler med en øks. Ingen ble fysisk skadd i hendelsen.

Oslo politidistrikt skriver på Twitter at de raskt fikk identifisert mannen og lokalisert adressen han oppholdt seg på, og gikk deretter i dialog med ham for å få mannen til å overgi seg.

Politiet ba personer i nærområdet om å ikke oppsøke eller samle seg ved adressen, men heller trekke unna slik at politiet fikk jobbe i fred. I forbindelse med dette ble også Welhavens gate sperret for trafikk for både biler og trikk.

Rett før klokka 19 opplyste operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter at mannen var pågrepet.

[ Mann dømt til elleve års forvaring for drapsforsøk på to tenåringer på T-banen i Oslo ]

[ Kvinne slått ned og forsøkt ranet i Oslo ]