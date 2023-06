Kommuneansatt siktet for å ha gjort skjulte opptak av barn

Mannen har delvis lagt kortene på bordet og innrømmet å ha montert opp et skjult kamera, opplyser politiet til NRK.

Det var tirsdag i forrige uke at en kommunalt ansatt ble pågrepet og siktet i saken, etter at en gjest oppdaget kameraet ved en tilfeldighet. Mannen har erkjent flere av forholdene han er siktet for. Blant annet at han har montert opp det aktuelle overvåkingskameraet Han har også innrømmet at også voksne ble filmet da de brukte bibliotektoalettet.

Mannen har gjennom sin advokat, Andreas Nyhaug, hevdet at han ikke har hatt spesiell interesse for mindreårige.

Foreløpig finnes det ikke tall på hvor mange som kan være filmet i løpet av de ni månedene kameraet skal ha vært oppe. Politiet har ikke villet gå ut med detaljer om hva slags bilder de har funnet hjemme hos siktede. Ingen har til nå fått status som fornærmet i saken

I fengslingskjennelsen fra Telemark tingrett er mannen siktet etter straffelovens paragraf 311, som blant annet omhandler «fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn».

Det er ennå ikke bestemt når rettssaken mot mannen skal gå.

