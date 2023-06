Jaffery lover grundig gjennomgang av sine bindinger

– Jeg er jo veldig klar over bakteppet, at Anette har gått av etter å ha innrømmet alvorlige feil. Og så skal jeg prøve å gjøre denne jobben på best mulig måte, sa Jaffery på spørsmål fra pressen.

Hun ble også konfrontert med påstander om ukultur rundt bindinger og utnevnelser i Kulturdepartementet.

– Jeg må jo se på hva jeg gjør som statsråd, mine bindinger og habilitetsspørsmål. Det skal vi begynne å gjennomgå og få vurdert så snart dere har gått hjem i dag, sa hun

Det ble ved utnevnelsen kunngjort at Jaffery trekker seg umiddelbart fra samtlige verv hun til nå har hatt, deriblant som styreleder for Riksscenen.

Jaffery ønsket ikke å si om hun allerede nå sier seg inhabil overfor enkelte kulturaktører, men påpekte at det å ha hatt verv et sted ikke automatisk betyr inhabilitet. Hun lover å komme tilbake til saken etter at de har fått gjort vurderingene.

Den nye kultur- og likestillingsministeren var full av rosende ord overfor sin forgjenger og partikollega Anette Trettebergstuen. Hun trakk fram hennes arbeid med ny boklov, kunstnermeldingen og arbeidet om lov mot konverteringsterapi.

– Det du har gjort for likestillingen, kommer til å stå seg lenge etter at både du og jeg er borte, sa hun ved nøkkeloverrekkelsen.

