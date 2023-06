Brann i bilferge skal etterforskes onsdag

Brannen brøt ut ved midnatt, og snaut 50 minutter senere var den under kontroll, skriver Bergens Tidende.

– Politiet har mottatt bistandsanmodning fra Agder politidistrikt om å foreta etterforskning og åstedsundersøkelse i forbindelse med branntilløpet på MS Bergensfjord tidligere i natt, opplyser Sørvest politidistrikt.

Gassflaske

Ifølge konsernsjef Brian Thorsted Hansen i Fjord Line brant det i en gassflaske i en bil på bildekket. Han opplyser til BT at ingen ble skadd.

– Det har vært en liten brann på bildekket som nå er slokket. Da vi ikke visste noe om omfanget, satte vi kursen mot Kristiansand som var nærmeste havn. Nå er skipet på vei mot Stavanger som planlagt, sier konsernsjefen til Fædrelandsvennen.

Avisen har fått opplyst av Redningssentralen at det begynte å brenne i en eldre bobil om bord.

Redningsleder Andreas Ingsøy ved Hovedredningssentralen Sør-Norge sier til avisen at det var 591 personer om bord i båten da brannen brøt ut.

Gikk til Kristiansand

Redningsmannskaper fra Stavanger og Larvik ble i utgangspunktet sendt for å bistå, i tillegg til røykdykkerne fra Kristiansand.

Ferjen la til kai i Risavika utenfor Stavanger i 08.15-tiden onsdag morgen, ifølge NRK. Det er 1 time og 45 minutter forsinka.

Konsernsjef Hansen i Fjordline var på plass i Risavika.

– Det var et utbrudd av brann på bildekket vårt. Det var en liten brann som kjapt kom under kontroll, og som ikke spredte seg til annet enn den bilen det handlet om. Vårt sprinklersystem fungerte som det skulle, og brannen kom under kontroll ganske kjapt ved hjelp av sprinkleranlegg og innsats fra mannskapet, sier Hansen til NRK.

Ferjen trafikkerer ruten Bergen–Stavanger–Hirtshals, Kristiansand, samt innenriksruten mellom Bergen og Stavanger.

























