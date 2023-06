Youtuber-kaos i Oslo – 70 fikk helsehjelp

Ifølge innsatsleder fikk 70 personer helsehjelp, og flere ungdommer besvimte under arrangementet, skriver avisa.

– Flere har besvimt og får hjelp på stedet, sier operasjonsleder til AO.

Ifølge operasjonslederen var det omkring 2000 ungdommer til stede på arrangementet.

Youtube-profilene Logan Paul og KSI lanserte tirsdag ettermiddag sportsdrikken Prime Hydration på Aker brygge i Oslo. Der møtte tusenvis av ungdommer opp, hvorav flere av dem skal ha besvimt.

– Jeg så folk besvime, sa Paul til Dagbladet.

Youtube-stjernene skal ha bedt de oppmøte om å være forsiktige og trekke bakover fra scenen, skriver VG.

De to Youtube-stjernene har til sammen omtrent 50 millioner abonnenter på videoplattformen, og har den siste tiden gjort stor suksess med sportsdrikken Prime.

I mai ble det kjent at Mattilsynet mente at salg av Prime Hydration og Prime Energy bryter med norsk regelverk. Begrunnelsen var at produktene inneholdt for høye nivåer av enkelte stoffer, og at de ikke var merket korrekt.

Prime Hydration er nå tatt inn i varesortimentet av Norgesgruppen og Coop, meldte TV 2 i starten av juni. Produsenten, amerikanske Congo Brands, har laget en ny versjon som skal passe det norske lovverket.

