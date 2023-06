Tonje Brenna har svart kontrollkomiteen: – Jeg har gjort feil

– Jeg har gjort feil ved håndteringen av spørsmål om min habilitet. Det er alvorlig, og det beklager jeg. Jeg har et ønske om å være åpen og ærlig om denne saken og å rydde opp på best mulig måte. Jeg setter derfor pris på muligheten til å redegjøre for saken for komiteen, skriver Brenna i sin redegjørelse.

Hun skriver videre at feilen hun gjorde ved ikke å vurdere min habilitet i to sakskomplekser tidlig nok og grundig nok, har ført til at hun har vært involvert i flere saker der hun på grunn av inhabilitet skulle fratrådt.

Dette gjelder tilskuddene til skoleprosjektet for 2022 og 2023, til Raftostiftelsen i 2022 og 2023, og utnevnelsen av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret 2. mai 2023.

– Jeg setter pris på muligheten til å svare dersom kontroll- og konstitusjonskomiteen har spørsmål til det som er opplyst over, eller ønsker ytterligere informasjon, skriver hun videre.

