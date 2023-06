Tibber tapte en halv milliard i fjor – sier opp inntil 50 ansatte

Etter et hopp i strømprisene i vinter innførte selskapet forhåndsfakturering for å unngå en likviditetskrise. Dette førte til skyhøye regninger og kundeflukt. Tibber tapte også omdømme i markedet. I fjor fikk selskapet et underskudd på 509 millioner kroner og nå sier de opp inntil 50 av sine 350 ansatte.

– Fjoråret var preget av to strake motsetninger. Problemer i Norge, supervekst i Sverige og gjennombrudd i Tyskland og Nederland, sier Tibber-gründer Edgeir Aksnes til Dagens Næringsliv.

Selskapet har så langt hatt samlede underskudd på 800 millioner kroner i løpet av sju år, men Aksnes har fortsatt tro på at de kommer til å tjene penger andre halvdel i år. Selskapet har en egenkapital på 769 millioner ved utgangen av fjoråret, som er mer enn en dobling sammenlignet med året før.

– Den underliggende driften i selskapet er sunn. Rent operasjonelt vil vi som konsern bli lønnsomme i andre halvår i år.

