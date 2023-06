Strømstøtteordningen for frivilligheten forlenges

Fra og med 1. juni 2023 vil dekningsgraden være fast på 90 prosent av gjennomsnittlige strømpriser over 70 øre per kWt, akkurat som i strømstønadsordningen for husholdninger. I april og mai 2023 er dekningsgraden 80 prosent.

Det åpnes for søknader om strømstøtte for perioden april-juni 9. august 2023, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding. Søknadsfristen for perioden er 6. september 2023 klokken 13.

Regjeringen har også varslet at strømstøtteordningen for frivillig sektor vil forlenges ut 2024.

