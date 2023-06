Ruters billettrabatt skrus opp

Da Ruters nye billettsystem for kollektivreisende i Oslo og Akershus ble lansert i april, var løftet at enkeltbilletter i snitt skulle være 20 prosent billigere. For dem som kjører mye kollektivt skulle billettene være 40 prosent billigere. Nå har det vist seg at den reelle rabatten i Ruter-appen er mye lavere enn forespeilet, skriver NRK.

– Vi justerer nå rabatten og kan gi folk enda raskere høy rabatt, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) til NRK.

Inntil nå har passasjerene måttet reise 15 ganger i løpet av en måned for å få 20 prosent rabatt. Fra og med denne uken holder det med sju. Rabatten på 40 prosent blir også nådd noe tidligere.

[ Barna spør om de er fattige: – Politikerne må våkne opp ]

Bakgrunnen for rabattordningen er at mange etterlyste mer fleksible kollektivbilletter etter pandemien.

[ Putin kan veltes av enda villere hauker ]