Kontrollkomiteen utsetter møtet – venter på svar fra Brenna

Komiteen skulle etter planen møttes tirsdag ettermiddag, men dette er nå utsatt. Dagbladet omtalte saken først, men NTB får også bekreftet opplysningene.

Komiteen sendte forrige uke brev med spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Det var en samlet komité som ba henne om å legge fram all relevant informasjon i saken, samt sende en skriftlig redegjørelse.

Venter på svar

Brenna ble bedt om å svare «snarest mulig», noe hun senere bekreftet overfor NRK at hun aktet å gjøre.

Komiteen hadde tirsdag formiddag ennå ikke mottatt svaret hennes, etter det NTB får opplyst.

Brenna kunngjorde forrige uke at hun hadde brutt habilitetsreglene. Det ble kjent at hun hadde gitt et styreverv i stiftelsen Wergelandsenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. Brenna har erklært seg inhabil også overfor disse.

Flere sjekker

Noen dager senere trakk Anette Trettebergstuen (Ap) seg som kulturminister for brudd på habilitetsreglene. Kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) har sagt at det kan bli aktuelt for komiteen å utvide undersøkelsene. Venstre har også bedt komiteen vurdere om den bør se på samtlige utnevnelser der statsrådenes habilitet har vært vurdert.

Alle departementene er bedt av Statsministerens kontor (SMK) om å gjennomgå utnevnelser for å se om det kan være andre mulige habilitetssaker. Departementene skal gi SMK beskjed dersom de finner noe å melde fra om.

