Eksperter tror ikke det blir matpris-byks 1. juli likevel

– Nå når Rema 1000 har bestemt seg for å gjemme prisøkningene, så tror jeg ikke vi kommer til å se 4–5 prosent dyrere mat i juli likevel, sier Ivar Pettersen i Alo Analyse til E24.

Normen for prisdannelse i det norske dagligvaremarkedet har vært at leverandører og kjeder forhandler to ganger i året om prisjusteringer. I forrige uke ga imidlertid Rema 1000 beskjed om at de sier farvel til dette systemet.

Professor i politisk økonomi, Bent Sofus Tranøy, sier at han tror den økte oppmerksomheten rundt matpriser det siste året gjør at dagligvarekjedene vil være tilbakeholdne med å sette opp prisene akkurat den første dagen i juli.

– Det gjør kanskje at kjedene vil være litt forsiktige akkurat den dagen. Så skulle det ikke forbause meg om det kommer en prisøkning snikende i august i stedet, sier han til avisa.

Tranøy gjetter også at kjedene vil ha mye billig grillmat framover, og at en del mindre synlige produkter kan bli dyrere.

