Brenna foreslo Huitfeldt som styremedlem

– I forbindelse med at Viken skulle spille inn navn til styret i Vegfinans, gjorde jeg en muntlig vurdering av min habilitet overfor Anniken Huitfeldt, i samtale med administrasjonen i fylkeskommunen. Konklusjonen var at jeg var habil, sier Brenna til Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen for Brennas innstilling av Huitfeldt var at Viken måtte finne et nytt styremedlem, gjerne en kvinne, til bomselskapet.

– Ikke i samme vennegjeng

Før Brenna foreslo Huitfeldt, hadde navnet hennes vært nevnt i et møte i den administrative ledergruppen, hvor Brenna var til stede. I møtet ble mulig inhabilitet mellom de to Jessheim-politikerne diskutert, og Brenna skal ha orientert om relasjonen.

5. oktober 2020 ble Anniken Huitfeldt valgt inn som styremedlem i Vegfinans, men hun sa fra seg 50.000 kroner i honorar.

På spørsmål om hvordan Huitfeldt beskriver forholdet til Brenna, svarer hun at de har jobbet mye sammen, men tilhører ulike generasjoner og er ikke i samme vennegjeng.

– Venn

På spørsmål om hvor nære de to er, svarer Brenna:

– Det stemmer at jeg kjenner Anniken etter å ha vært i samme parti i mange år. Det var også grunnen til at vi gjorde en vurdering, sier Brenna.

Overfor Dagbladet omtaler hun imidlertid Huitfeldt som en venn.

– Jeg har ikke noe problem med å svare på om vi er venner. Jeg ville helt klart kalt Anniken en venn også i 2020. Det la vi også til grunn da vi snakket om habilitet i forbindelse med forslaget til Vegfinans. Terskelen for inhabilitet er høy, og Anniken er for meg først og fremst en god partikollega, sier Brenna til avisa.

