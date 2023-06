Trettebergstuens statssekretær trekker seg

Han sier til NRK at han har brukt mye tid de siste dagene til å tenke gjennom hva han selv kunne gjort annerledes i saken der venner av avtroppende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ble utnevnt til verv.

– Det er åpenbart at vi kunne ha gjort ting bedre, også jeg. Og her har det vært svikt i mange ledd, sier Bohmann til kanalen.

Det var Varden som først omtalte saken. Overfor avisa avviser han at han har vært med på å utnevne personer han har hatt et nært forhold til, men sier at han videreformidlet forslag til styreutnevnelser fra Trettebergstuen som hun var inhabil overfor.

– Statsråden burde ikke foreslått, og jeg burde ikke videreformidlet. Men jeg er glad det blir en gjennomgang av rutiner og praksis i departementet. Det er nok for mange som har antatt at «andre passer på», og det skal man ikke, sier Bohmann til Varden.

– Faktum er at vi opplagt skulle ha kvalitetssikret at habilitetsreglene ble fulgt, og det er kun vårt ansvar, sier Bohmann videre.

Bohmann er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Skien.

Anette Trettebergstuen (Ap) går formelt av som kultur- og likestillingsminister i et ekstraordinært statsråd onsdag.

