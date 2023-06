Siktede etter knivstikking på Grünerløkka fremstilles for fengsling

Søndag opplyste politiet at en mann i 20-årene ble knivstukket i halsen på Grünerløkka i Oslo. Han ble kjørt til sykehus med alvorlige skader.

Mandag skriver Oslo politidistrikt i en epost til NTB at de siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag, begrunnet i fare for bevisforspillelse.

– Begge er siktet for grov kroppsskade. En av de siktede har samtykket til kontorforretning, står det i eposten.

Politiet vil følge opp fornærmede og vitner. Daniel Storrvik og Zulifqar Munir er oppnevnt til forsvarere, og Julie Charlotte Aaheim er politiadvokat. Fordi de er i en tidlig fase av etterforskningen, vil de ikke si noe mer om saken på nåværende tidspunkt.

Søndag opplyste politiet at den skadde personen var alvorlig, men ikke livstruende skadd. Alle de involverte er menn i 20-årene. Det var søndag ikke kjent om det er noen relasjon mellom dem.

