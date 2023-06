Russ på taket satte bussjåfør i knipe

Mannen i 40-årene var sjåfør på en russebuss i hovedstaden, som i mai ble stoppet av politiet etter at personer befant seg på taket av russebussen under kjøring.

En manuell takluke bak i bussen gjorde det mulig for passasjerer å klatre opp på taket.

Det hele endte med at bussjåføren fikk førerkortet sitt inndratt. 24. mai besluttet politimesteren å opprettholde førerkortbeslaget og siktelsen for uaktsom overtredelse av veitrafikkloven.

Dette gjorde sjåføren før han kjørte

Saken tok imidlertid en ny vending da politiet i juni søkte tingretten om hjemmel til å beholde førerkortet i en forlenget periode.

Bussjåføren forklarte at han hadde gitt tydelig beskjed til russen om at det ikke var lov å sitte på taket. Han sjekket også taket før han startet bussen og begynte å kjøre. Men noen gutter i russegruppa lot seg ikke stanse av formaningene og valgte likevel å snike seg opp på taket gjennom en takluke de kunne åpne selv.

Så – var sjåføren uaktsom? Det var spørsmålet tingretten skulle ta stilling til. Sjåføren risikerte å bli fradømt førerretten i en lengre periode.

Nei, mener tingretten – sjåføren tok de sikkerhetsgrepene han kunne ta og det foreligger ikke skjellig grunn til å mistenke ham for å ha vært uaktsom før eller under kjøreturen.

Retten legger vekt på at sjåføren både hadde sjekket selv og i tillegg gitt beskjed til russen om bord om reglene som gjaldt. Et vitne ga også støtte til og bekreftet sjåførens forklaring.

Kunne verken se eller høre

Retten bemerker for øvrig: Hvis sjåføren hadde vært for fokusert på takluka mens han kjørte, ville han vært å anse som uaktsom da han ville manglet oversikt over trafikkbildet.

Sjåføren hadde dessuten svært begrenset mulighet til å kontrollere takluka mens han kjørte russebussen, ifølge rettens kjennelse, hvor det også påpekes at takluka åpnes manuelt uten at det går noen alarm til sjåføren. Samtidig var det mørkt i midtgangen og flere personer stående i sjåførens synsfelt ved bruk av bakspeilet.

Sidespeilene ville heller ikke gitt sjåføren informasjon om at folk var på taket. Og lyder kunne heller ikke hjelpe ham, da musikkanlegget var på.

Russebussjåføren var sjanseløs, skal vi tro rettens kjennelse, som ble avgitt mandag og gir sjåføren full støtte.

«Slik retten vurderer det har ikke siktede vært uaktsom ved føring av motorvognen. Etter rettens vurdering har siktede vært tilstrekkelig aktsom», heter det i kjennelsen, som krever at sjåførens førerkort leveres ut til ham umiddelbart.

