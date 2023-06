Rapport om Follobanen-stengingen: Betydelig rom for forbedring

– Det var svært uheldig at Follobanen ble stengt like etter åpning i fjor. Den eksterne gjennomgangen vi har mottatt, viser at det er et betydelig forbedringspotensial for hvordan Bane Nor arbeider med store prosjekter, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) etter å ha mottatt rapport om stengingen av Blixtunnelen på Follobanen i vinter.

Rapporten er laget av Implement Consulting Group og skal gi en grundig gjennomgang av problemene på Follobanen og arbeidet med det enorme jernbaneprosjektet. Et gjennomgående trekk i hovedfunnene er at kommunikasjon og rapportering mellom Bane Nor og Samferdselsdepartementet, samt fra ledelsen til styret, tilsynelatende har betydelig rom for forbedring.

– Vi er allerede i gang med tiltak som skal redusere risikoen for tilsvarende hendelser i andre prosjekter. Denne evalueringen inneholder mange læringspunkter som styret i Bane Nor må ta tak i og følge opp, sier Nygård.

I samtaler med Bane Nor er det blitt fremhevet en intern kultur hvor informasjonsflyt og tverrfaglig samarbeid ikke har vært optimal, heter det i rapporten.

Det framgår dessuten at Bane Nor leide inn fra eksterne leverandører kritisk kompetanse på elkraft, noe rapporten anbefaler at Bane Nor sørger for å ha selv.

[ – Det er i hovedsak to grunner til at rotter regnes som skadedyr ]

Analyserapporten anbefaler at:

* Rapportering til Samferdselsdepartementet bør forenkles.

* Rapporteringen fra ledelsen i Bane Nor i kritiske faser bør ettergås for sikre at vesentlige risikoer blir rapportert tydeligere, slik at styret lettere kan sette inn tiltak.

* Det bør vurderes å ha en egen rapportering mot konsernledelse og styret for megaprosjekter.

* Det bør etableres en særskilt risikovurdering som spesifikt retter seg mot driftssituasjonen.

* Det bør overveies om fagmiljøene i Drift & Teknologi, spesielt innen kritiske og spesialiserte områder som elkraft, i større grad skal involveres i risikostyringsprosesser.

Follobanen er det så langt dyreste samferdselsprosjektet i Norge, med en samlet kostnad på nesten 37 milliarder kroner. Det tok 13 år fra prosjektstart til togene kunne settes i trafikk.

Problemene denne vinteren førte til at konsernsjef Gorm Frimannslund gikk av i mars.

– Jeg har kalt inn styret i Bane Nor til et møte senere i dag om hvordan de skal følge opp funn og anbefalinger i evalueringen på en best mulig måte, sier samferdselsministeren.

[ Rådgiver: – Ikke stikk hodet i sanden! ]

Betydelig tidspress

Blixtunnelen på Follobanen var stengt i 76 dager mellom 19. desember 2022 og 5. mars 2023. Foreløpige beregninger viser at dette har kostet rundt 80 millioner kroner.

Gjennomgangen til Implement Consulting Group viser at det var en rekke hendelser som sammen utgjør årsaken til at Blixtunnelen måtte stenge svært kort tid etter åpning.

Men det er ikke funnet noe i planene og dokumentene for megaprosjektet som støtter opplevelsen av et betydelig tidspress for å få trafikken i gang på Follobanen innen 11. desember i fjor. I rapporten antydes det at betydningen av å nå åpningsdatoen ble overvurdert.

– Den formelle dokumentasjonen understøtter ikke den operasjonelle opplevelsen, sa Dag Bjørnland, som har vært ansvarlig for granskningen.

Samferdselsministeren varslet 3. januar i år en ekstern gjennomgang av driftsstansen på Follobanen. Gjennomgangen skulle omfatte forløpet forut for stengingen like etter åpning i desember 2022 og vurdering av tiltak for å unngå at noe slikt kan skje igjen.

– Vi har ikke vært ute etter å finne syndebukker, men har konsentrert oss om å finne læringspunkter, sa Bjørnland.

[ – Hvilket liv er det du overlever til, etter en slik ulykke? ]

Flere feil

Mandagens rapport utgjør en av tre granskinger bestilt etter stengningen av Follobanen. Den første rapporten ble laget av Bane Nor selv, mens den tredje rapporten blir laget av PwC. Den er ventet i løpet av få dager.

Den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt, var at skjøter og endeavslutninger ikke var utført godt nok. Det dryppet alkalisk vann ned på en isolator, noe som endte med å skape varmegang i kabelskjøter.

Funn fra Bane Nors egen gransking fant også andre forhold som ikke knyttes direkte til stengningen av banen.

* Tidspress.

* Mangel på ansvarsfordeling.

* Mangel på opplæring.

* Uenighet, manglende forståelse og samspill internt mellom de som var ansvarlige for prosjektet, og de som skulle drifte banen.