Fyllekjører truet vitne før rettssak: «Du bør oppsøke ei kirke. Du skal ned»

Nå er mannen i 30-årene dømt både for kjøring i sterkt alkoholpåvirket tilstand samt for å ha motarbeidet rettsvesenet gjennom trusselmeldinger han sendte til vitnet. Eller «tysteren», som han kalte ham i den første meldingen.

«Hei, tysteren. Husk at jeg vet hvor du bor», innledet han beskjeden til mannen som skulle vitne om fyllekjøringen.

Den fornærmede, med samboer og to barn, har forklart at han følte seg truet og at han og samboeren var bekymret, da han ikke visste om tiltalte mente alvor med trusselen om vold.

Bakgrunnen for trusselen, som fornærmede mottok som digitale tekstmeldinger, var at han noen måneder tidligere hadde anmeldt avsenderen for bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Nå var fornærmede innkalt som vitne i rettssaken mot ham.

«Det her kommer du deg ikke unna»

En sommernatt for to år siden forlot den tiltalte mannen i 30-årene en fest og kjørte bil etter å ha drukket alkohol. Fornærmede i denne saken varslet politiet, som påtraff tiltalte i 02-tiden om natta. En promilletest en drøy time senere viste at han hadde en promille på 1,9.

Trusselmeldingene, som ble sendt 1. desember i 2021, fortsatte slik:

«Ja, det gliset ditt skal vi nok få tørka av. Sorry, men det her kommer du deg ikke unna. Du bør oppsøke ei kirke, eller samle alle vennene dine. For du skal ned», kunne mottakeren lese.

Dagsavisen har skrevet om innholdet i meldingene fra dialekt.

«Om du tror jeg spøker Feil fyr. Har satt folk på saken», skrev tiltalte videre.

Retten mener at det kun er hypotetisk tvil knyttet til om det var tiltalte som sendte meldingene, da flere ting tydet på at det var ham.

Da meldingen ble sendt var det klart at mottakeren skulle vitne i straffesaken som var berammet til 12 dager senere.

Klart relatert til vitnerollen, mener retten

Tingretten ser alvorlig på innholdet i trusselmeldingene.

«Etter rettens syn må meldingene klart anses for å være egnet til å påvirke (vitnet) til å unnlate en handling i forbindelse med en straffesak. Selv om meldingene ikke eksplisitt uttaler hva tiltalte har planer om å gjøre, fremstår det som klart at det er trusler om vold eller annen form for hevn. Ut ifra innholdet i samtalen er truslene klart relatert til at (vitnet) anmeldte han for promillekjøring og skal vitne i straffesaken», heter det i dommen.

Begge lovbruddenes karakter og allmennpreventive hensyn tilsier at det skal reageres med ubetinget fengsel, konkluderer retten, og viser til at normalstraff for ulovlig påvirkning av en aktør i en straffesak (paragraf 157) er fem måneders soning.

Tiltalte har vært lite villig til å avgi forklaring eller til å samarbeide med politiet for øvrig, ifølge dommen, og møtte ikke i retten da saken ble behandlet for noen dager siden. Retten mottok forklaring fra tre vitner.

Resultatet ble fengsel i 120 dager. For fyllekjøringen får han også en bot på 49.000 kroner, som også medfører tap av førerkortet i ett år og ti måneder. Den domfelte må avlegge ny, fullstendig førerprøve dersom han ønsker å kjøre bil igjen.

