Været snur til uka – kjøligere i sør og varmere i nord

– Vi får en litt annen værtype nå på tampen av juni og starten på juli. Det blir litt kjølige vær i hele Sør-Norge utover i uka, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NTB.

Denne helgen bader Sør-Norge i sol med svært høye temperaturer enkelte steder etter en tidvis overskyet uke.

Men i den kommende uken vil været bli av det mer ustabile slaget, forteller Haga.

– Det kommer et lavtrykk inn fra Atlanterhavet som gir en mer vekslende værtype. Allerede fra mandag vil det bli perioder med regn i Sør-Norge, hvor det blir mest på Vestlandet og i Trøndelag.

Men lavtrykket finner også veien til Østlandet og Sørlandet, som også vil merke væromslaget.

– På sommeren kan nedbøren komme fort, og mandag vil det kunne komme kraftige byger med lyn og torden på Østlandet. Det vil nok bli temperaturer opp mot 25 grader fram til onsdag, men så blir det nedbør og temperaturfall, sier Haga.

[ Sigrid Bonde Tusvik: Derfor fikk jeg aldri lov til å låse meg inne på rommet ]

Sommercomeback i nord

I nord har tampen av juni bydd på regn og spredt nedbør. Men meteorologene har gode nyheter til alle som skal befinne seg i Nord-Norge til uka:

– Etter en regnfull og grå helg, så kommer sommeren tilbake i nord. Det blir en flott uke med stigende temperaturer og mye sol, sier vakthavende meteorolog Rune Skoglund i Meteorologisk institutt.

Været snur allerede fra mandag, forklarer han.

– Det blir godt og varmt over det meste av Nord-Norge, med over 20 grader.

[ Tror Wagner-gruppen er ferdig i Ukraina: – Putin står igjen som ydmyket ]

Skogbrannfaren vil minske

Den store skogbrannfaren som har preget Sør-Norge den siste tiden, ble tidligere denne uka nedjustert fra oransje til gult farevarsel. Det ekstraordinære forbudet mot all bruk av ild utendørs ble tidligere denne uka fjernet flere steder på Vestlandet. Det gjelder fortsatt flere steder på Østlandet, som i Oslo-området frem til 30. juni.

Skogbrannfaren regnes fremdeles som stor i Rogaland og Agder. Men dette vil endre seg til uka, ifølge Haga.

– Den forsvinner nok helt i løpet av uka for deler av Vestlandet, Rogaland og Agder.

– For Østlandet er det nok litt mer usikkert om farevarselet blir helt borte. Det skal jo ganske mye nedbør til, og grunnen må fuktes et stykke ned i bakken for å rydde unna skogbrannfaren helt, sier Haga.

[ Jonas Gahr Støre fikk en maktarrogant statsråd midt i fleisen ]

[ Fikk sjokk da de så overvåkningsbildene: – De har kommet nesten hver natt ]