Til sammen seks personer satt i bilene.

– Det er store skader på kjøretøy, to personer er betegnet som ikke skadd, to lettere skadd, to alvorlig skadd, opplyser politiet i Trøndelag på Twitter.

To luftambulanser er sendt til stedet i tillegg til alle nødetater. Ulykken skjedde på Mofolveien ved E14.

Politiet skriver at airbagene på kjøretøyene ble utløst.

Veien er stengt på stedet.

