Minst 120 nordmenn i Russland

– Vi var vitne til dramatiske hendelser i Russland i går. Vi vet ikke hva konsekvensene blir, verken for folk i Russland eller for Putin, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt da hun møtte pressen søndag.

Ifølge VG opplyser hun at stadig flere nordmenn har registrert seg hos UD.

– Nå er det 120 nordmenn som har registrert seg og som befinner seg i Russland, sier Huitfeldt, og legger til at ingen av dem har bedt om bistand til å komme seg ut av landet.

Til NRK sier hun at det fortsatt er stor usikkerhet rundt avtalen som er gjort med Wagner-gruppens leder.

– Det er tydelig at fordi krigen går så dårlig for Russland i Ukraina, så blir det en ustabilitet som finner sted i vårt naboland. Derfor er vi ikke overrasket over det som skjer. Vi har sett at dette eventuelt kan skje, men at det kom på dette tidspunkt hadde vi ikke ventet, sa Huitfeldt da hun møtte pressen søndag.

