Norges Bank: Høy prisvekst skyldes ikke økte overskudd

Tall fra Eurostat antyder at en stor andel av inflasjonen i euroområdet i det siste har kommet som følge av økte marginer, skriver Aftenposten.

I pengepolitisk rapport har Norges Bank sjekket om dette også gjelder for Norge. Svaret for 2022 er nei, ifølge banken.

Norges Bank starter sin analyse med problemstillingen at en del av prisveksten også skyldes at bedrifter bruker den generelle prisveksten som et påskudd for å øke prisene på sine produkter godt utover det veksten i kostnadene skulle tilsi.

Bankens analyse er gjort ved å se på prisveksten på verdiskapingen i næringslivet. Verdiskapingen er omsetningen minus bedriftens innkjøpte varer til bruk i produksjonen

De finner at næringslivet i gjennomsnitt ikke har benyttet anledningen til å ta seg bedre betalt utover det økte kostnader tilsier.

[ Nytt Økokrim-senter legges til Gjøvik ]