Huitfeldt om situasjonen i Russland: – Dette er et væpnet opprør

Huitfeldt sier at norske myndigheter anser situasjonen i Russland for å være et væpnet opprør. Hun vil på spørsmål fra NTB ikke spekulere om at dette er kuppforsøk eller hvordan Norge eventuelt vil se på det.

– Jeg er ikke interessert i å spekulere på situasjonen, sa Huitfeldt på en pressekonferanse i UD lørdag ettermiddag.

Huitfeldt sa at det ikke er aktuelt å evakuere norske diplomater fra Mosva.

– Vi er tjent med å ha ambassadepersonell der, sa utenriksministeren.

Det er heller ikke meldt om at noe er unormalt ved grenseovergangen til Russland i Finnmark.

Det er litt over 100 borgere i Russland.

– Vi har ikke fått henvendelse fra norske borgere som ønsker bistand, sier utenriksministeren.

UD fraråder fortsatt alle reiser til Russland.

